Белград, 21 октября, 2019, 23:02 — ИА Регнум. Историческая миссия России заключается в удержании Европы от разрыва с христианским мировоззрением и от попыток обустроить «дивный новый мир» антигуманного содержания, заявил 21 октября в авторской статье в белградской газете «Вечерние новости» руководитель российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин отметил, что Европу приходится удерживать от «окончательного отделения от христианской традиции и от попытки создать на Земле «дивный новый мир».

«Неважно, создан ли он на основе культа расовой исключительности, цивилизационного или технологического превосходства, массового потребления или, например, тоталитарного господства кибертехнологий», — пояснил Сергей Нарышкин.

Поэтому, подчеркнул он, события Второй мировой войны служат яркой иллюстрацией этой исторической миссии России.

Эти трагические и героические события являются «очевидным свидетельством силы разума, скрытого в наших народах, а также способности противостоять самым критическим ситуациям».

Сергей Нарышкин подчеркнул, что порядок, установленный после разгрома и капитуляции нацистской Германии обеспечивал мир и неприкосновенность границ на континенте.

«Отказ от него вне увязки с формированием равнозначной, устраивающей всех системы коллективной безопасности равносилен открытию ящика Пандоры», — особо отметил он.