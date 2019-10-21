Нижний Новгород, 21 октября, 2019, 22:55 — ИА Регнум. В Совете федерации состоялось совещание по обсуждению вариантов обеспечения судоходства в нижнем бьефе Городецких шлюзов на Волге. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Сайга20К Водосливная плотина Нижегородской ГЭС

По словам председателя Комитета по экономической политике Андрея Кутепова, правительству РФ было поручено при формировании федерального бюджета на 2017−2020 годы предусмотреть бюджетные ассигнования на финансирование проекта создания Нижегородского низконапорного узла на Волге.

Участники совещания рассмотрели вопросы экологических и социальных последствий строительства, альтернативные варианты обеспечения судоходства. Также они высказали мнения по поводу целесообразности строительства объекта и предложения по совершенствованию проекта.

В частности, руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян считает, что в случае, если нижегородский низконапорный гидроузел не будет построен, а Чебоксарский гидроузел так и останется в незавершенном виде, может произойти катастрофа, последствия которой будут более серьезными, чем в Красноярском крае.

Он утверждает, что на Горьковской плотине (Нижегородская ГЭС) нет сооружений, которые бы обеспечивали устойчивость конструкции.

«Мы имеем дело с системой, которая чревата такими ошибками и последствиями. Без подпора снизу, соответственно, на уровне 68 метров, нет никакой уверенности в том, что эта плотина устойчива», — цитирует ученогоРИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года стало известно, что обсуждается проект строительства низконапорного гидроузла на Волге. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, это «единственный вариант возобновления судоходства на Волге на отрезке Городец — Нижний Новгород».

Нижегородские власти заявляли, что строительство низконапорного гидроузла планируется начать «уже в 2019 году» в рамках федеральной адресной программы «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)». Названа предварительная стоимость — более 40 млрд рублей.

Уточнялось также, что в рамках подготовки проекта низконапорной плотины по поручению губернатора будет выверен список мероприятий, которые «предотвратят негативное влияние от строительства гидроузла на экологию и хозяйственную деятельность на расположенных рядом территориях».

При этом проект вызывает неоднозначную реакцию местных жителей.