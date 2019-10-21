Бейрут, 21 октября, 2019, 22:39 — ИА Регнум. Правительство Ливана приняло пакет «чрезвычайных реформ» в ответ на массовые протесты в стране, 21 октября передает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ливана

По словам премьер-министра Саада Харири, реформы включают комплекс мер по борьбе с бедностью и коррупцией. В своей речи Харири поблагодарил протестующих, которые стали «компасом» реформ.

Также правительство Ливана приняло бюджет на 2020 год, планируемый дефицит которого составил всего 0,6% благодаря дополнительным сборам в размере 5,1 триллиона ливанских фунтов ($3,4 млрд) с банковского сектора.

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