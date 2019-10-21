Анкара, 21 октября, 2019, 22:23 — ИА Регнум. Военные атташе, представляющие 63 государства, были приглашены в министерство обороны Турции, где им рассказали о ходе операции «Источник мира» и развитии ситуации на северо-востоке Сирии, сообщает 21 октября пресс-служба турецкого военного ведомства.

Турецкая военная операция

«Присутствующие в Анкаре военные атташе из 63 стран были проинформированы в министерстве обороны об операции «Источник мира» и развитии ситуации в Сирии», — указано в сообщении турецкого минобороны.

Напомним, на данный момент турецкая военная операция «Источник мира» приостановлена по соглашению с США, пообещавшими за 120 часов отвести курдские формирования от границы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, главным образом направленной против Рабочей партии Курдистана и сирийских курдов.

Законное правительство Сирии сразу же заявило, что считает это агрессией против суверенной страны.