Барселона, Испания, 21 октября, 2019, 22:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Испании Педро Санчес совершил краткий визит в Барселону, 21 октября передает агентство Reuters.

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Каталония встретила Санчеса несколькими акциями протеста, в ходе которых не было беспорядков или столкновений с полицией.

Санчес встретился с полицейскими, пострадавшими от уличного насилия последних дней, однако отказался от переговоров с главой Каталонии Кимом Торрой.

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