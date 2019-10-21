Владимир, 21 октября, 2019, 22:11 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ и комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ, Виталий Мутко поддержал инициативу губернатора Владимирской области Владимира Сипягина о передаче двух земельных участков из федеральной собственности в собственность региона для строительства многофункционального дворца спорта. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

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Два участка площадью почти девять гектаров, примыкающие к учебному городку Владимирского государственного университета, региональные власти выбрали для строительства спортивной арены. Она должна будет вмещать до 3,5 тыс. зрителей.

После решения Мутко запрос на передачу участков направят гендиректору АО «Дом.рф» Александру Плутнику. Если акционерное общество совместно с правительством РФ согласятся изменить собственника участка, проектную документацию разработают до конца 2020 года.