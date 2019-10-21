Берлин, 21 октября, 2019, 22:03 — ИА Регнум. Североатлантический альянс должен создать свою зону безопасности на северо-востоке Сирии у границы с Турцией, заявила 21 октября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung.

Cdu.de Аннегрет Крамп-Карренбауэр

По её словам, такая зона должна контролироваться международными силами при участии России и Турции.

Крамп-Карренбауэр заявила, что ситуация в Сирии начала негативно влиять на обстановку в Европе. Она отметила, что до сих пор Берлин и Брюссель были слишком пассивны в этих вопросах.

Это предложение глава минобороны ФРГ намерена выдвинуть на встрече руководителей оборонных ведомств стран НАТО 24−25 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство стран-членов НАТО выступили резко против военной операции «Источник мира», которую Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии.