Челябинск, 21 октября, 2019, 21:57 — ИА Регнум. В Курчатовском районе Челябинска директор школы № 89 получил предостережение прокуратуры. Поводом стали сборы с родителей денег на охрану, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

ИА REGNUM

Факты сбора пожертвований были опубликованы в местных СМИ. Выяснилось, что поборы именовались добровольными, но фактически были обязательными.

В прокуратуре пояснили, что если денег на охрану не хватает, то вопрос о деньгах положено ставить перед учредителем образовательного учреждения, а никак не перед родителями учащихся. Директор получил предостережение о недопустимости привлечения денег родителей на не добровольной основе.