Энгельс, Саратовская область, 21 октября, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Житель Саратовской области признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно»). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что мужчина с мая по август 2019 года накопил долг по уплате алиментов на содержание двух своих дочерей в размере 43,8 тыс. рублей. Ранее суд выносил административное наказание в отношении нарушителя. Однако решение суда мужчина не исполнил, на работу не устраивался и мер для выплаты задолженности не принимал.

С учетом в действиях мужчины рецидива ему назначено наказание в виде семи месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье мужчина несколько лет платил алименты за ребёнка, однако у него имелось достаточно оснований полагать, что его отцом он не является.

Когда он узнал, что бывшая супруга не фиксирует у судебных приставов передаваемые ей алименты, мужчина обратился в суд за назначением судебно-генетической экспертизы, которая подтвердила его опасения — оказалось, что он не имеет ничего общего с ребёнком, за которого передаёт бывшей супруге алименты.