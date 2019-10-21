Посёлок Володарский, Астраханская область, 21 октября, 2019, 21:46 — ИА Регнум. В Астраханской области глава муниципального образования «Володарский сельсовет» стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

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По версии следствия, чиновник незаконно дал физическому лицу разрешение на добычу 200 кубометров грунта. Тот выкопал и вывез суглинок, что, как считают следователи, повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в сфере рационального использования и охраны недр.

В отношении главы посёлка Володарский было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Следователи выясняют все подробности произошедшего.