Эр-Рияд, 21 октября, 2019, 21:33 — ИА Регнум. Глава Пентагона Марк Эспер прибыл с официальным визитом в Эр-Рияд, 21 октября передает агентство Reuters.

Navy.mil Марк Эспер

В Саудовской Аравии Эспер должен встретиться с королем Салманом аль-Саудом, наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и другими официальными лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 октября Эспер уже посетил Кабул, где прокомментировал вывод войск США из Сирии и сокращение американского контингента в Афганистане.

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