Лондон, 21 октября, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Министр британского правительства по Brexit Стивен Баркли сообщил, что Брюссель принял запрос Лондона об отсрочке выхода королевства из ЕС, 21 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

По словам Баркли, глава Европейского совета Дональд Туск принял к рассмотрению запрос премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об отсрочке Brexit.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября парламент Великобритании не одобрил соглашение по Brexit, согласованное правительством Джонсона с Евросоюзом.

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