Саратов, 21 октября, 2019, 21:21 — ИА Регнум. Саратовская область заняла последнее место в России по доступности сетевого газа для населения. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовало РИА Новости.

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По данным издания, среди регионов Приволжского федерального округа самую высокую позицию в рейтинге заняла Татария — она расположилась на 20-м месте. Жители республики могут себе позволить на среднюю зарплату приобрести 5,525 тыс. кубометров газа в месяц по 5,72 рубля за кубометр.

В Саратовской области — самый дорогой в Поволжье газ, он продается по 9,2 рубля за кубометр. Жители региона могут купить в месяц 2,604 тыс. кубометров газа. Остальные регионы ПФО расположились между 20-м и 59-м местами рейтинга.

Как сообщало ИА REGNUM, в основу рейтинга легло отношение среднемесячной заработной платы с августа 2018 по июль 2019 к региональному тарифу на газ, просчитанное для 73 субъектов Российской Федерации.

В среднем гражданин России на заработанные за месяц деньги может приобрести 6,3 тыс. кубометров газа. Наиболее доступно голубое топливо для жителей Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Сахалинской области, в этих субъектах его можно купить более 10 тыс. кубометров. Именно на этих территориях добывается более 90% российского газа.