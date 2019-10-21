Копенгаген, 21 октября, 2019, 23:47 — ИА Регнум. Датская биотехническая компания Bavarian Nordic 21 октября объявила о завершении покупки прав на две вакцины у фирмы GlaxoSmithKline на сумму в несколько сотен миллионов долларов.

NIAID Вакцинация

Первая вакцина предназначена для борьбы с собачьим бешенством; вторая — для профилактики переносимого клещами менингита. Изначально речь шла о сумме в 330 млн долларов, однако если вакцины окажутся действительно эффективными и достигнут определенной планки в продаже, Bavarian Nordic должна будет по договору доплатить еще 550 млн долларов. Ожидается, что эту дополнительную сумму компания будет выплачивать в период с 2020 по 2025 год. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Первая вакцина — «Рабипур» — призвана защищать организм в случае нападения больных бешенством собак. Вакцина для профилактики западноевропейского менингита называется «Енцепур». Данные лекарства уже продаются.