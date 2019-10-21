Альметьевск, Татарстан, 21 октября, 2019, 21:06 — ИА Регнум. В Татарии информацию, размещенную в социальных сетях, о заклеившей скотчем рты первоклассников учительнице в Альметьевске проверяет прокуратура. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В частности, будет проверена школа Альметьевска № 25, сообщает «Бизнес-online».

ИА REGNUM напоминает, ранее в сообществе о поборах в школах и детских садах возмущенный родитель сообщил о том, что учительница, которая пыталась заставить первоклассников не разговаривать на уроке, заклеила им рты скотчем. Кроме того, педагог скрыла ранение щеки одного ребенка карандашом. Отец одного из первоклассников уточнил, что по данному факту он обратился в полицию, однако «полиция по таким делам работать не хочет».

Информацию в сообществе прокомментировала начальник управления образования Альметьевска Ирина Павловская. Она отметила, что по данному факту ведется проверка и в случае установления нарушений будут приняты соответствующие меры.