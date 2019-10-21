Лондон, 21 октября, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Цены на нефть опять снижаются, «мировой эталон» Brent в ходе торгов опустился ниже отметки $59 за баррель, 21 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту декабрьские фьючерсы Brent подешевели на 50 центов (0,84%), до $58,92 за баррель. Дневной диапазон Brent составляет $58,26 — $59,53 за баррель.

Декабрьские фьючерсы WTI опустились в цене на 34 цента (0,63%), до $53,53 за баррель. Дневной диапазон марки — от $52,88 до $54,17 за баррель.

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