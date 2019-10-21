Кабул, 21 октября, 2019, 20:14 — ИА Регнум. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США продолжают «оптимизацию» вооруженных сил в Афганистане, 21 октября передает агентство Reuters.

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«За последний год мы сократили нашу авторизованную численность на 2000 человек» , — заявил Эспер на пресс-конференции в Кабуле.

Согласно планам министерства обороны США, численность американского военного контингента в Афганистане должна быть сокращена до 8600 человек.

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