Москва, 21 октября, 2019, 20:03 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон и Владимир Путин

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Лидеры двух стран подробно обсудили ситуацию, сложившуюся на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Макрон и Путин подчеркнули необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность Арабской Республики.

Затронули президенты России и Франции тему Украины и возможного проведения саммита в «нормандском формате».

По содержанию беседа была похожа на разговор Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель два дня назад.