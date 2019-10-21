Бишкек, 21 октября, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Военнослужащие российской авиабазы «Кант» привезут в кадетскую гимназию при мужском монастыре Свято-Алексеевская пустынь более трех с половиной тонн домашнего варенья из Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба военного объекта.

Скриншот страницы социальной сети Facebook / ОРВБ Кант

В самолет Ил-76 Воздушно-космических сил России погрузили более семи тысяч банок варенья из малины, клубники, вишни и других иссык-кульских ягод, а также фруктов.

Лакомство, предназначенное для воспитанников гимназии, где живут и учатся более 700 детей-сирот, доставят на аэродром Подмосковья, а затем отвезут в Ярославскую область.

ИА REGNUM напоминает, что авиабаза «Кант» входит в состав Центрального военного округа Российской Федерации и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ.

Дислоцированное на базе авиакрыло имеет в своем распоряжении самолеты Су-25 СМ, вертолеты Ми-8 МТВ и разведывательные беспилотники. Контингент и обслуживающий персонал авиабазы насчитывает около 500 человек.