Киев, 21 октября, 2019, 19:53 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают «сенсационное» назначение бывшего кавээнщика и шоумена Сергея Сивохо в Совет нацбезопасности страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Rowland Goodman Сергей Сивохо

Напомним, что ранее сегодня стало известно, что Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Сам комик уже заявил, что у него «планов невероятное количество» и впереди много сложной и важной работы.

«Чтобы отвлечь внимание от истории с «Кварталом 95» (имеется в виду скандал с номером, в котором обыгрывается поджог дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой — ред.), Сивохо назначили советником в СНБО», — предполагает политолог Сергей Быков.

Депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев констатирует, что теперь страна окончательно «идет на три буквы» — КВН.

Также в социальных сетях иронизируют, что теперь нацбезопасность Украины точно в надежных руках, и обсуждают фотографию Сивохо, сделанную на митинге в поддержку Виктора Януковича в ходе избирательной президентской кампании 2010 года.