Москва, 21 октября, 2019, 19:43 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский считает, что многоженство позволит решить проблему со катастрофическим снижением рождаемости, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Эжен Делакруа. Алжирские женщины в гареме. 1849

«Было у славян многоженство, зачем поломали? Было же хорошо, сейчас был бы у нас миллиард населения», — отметил Жириновский в ходе круглого стола в Госдуме.

Он считает, что многоженство не следует отвергать полностью, потому что, уверен парламентарий, «мы никогда не решим демографическую проблему без многоженства».

Кроме того, напомнил депутат, западно-христианская цивилизация пошла по пути неограниченных свобод, вплоть до того, что ребенок сам может выбрать свой пол.

«Нам не нужны такие крайности, но надо признать, что идея полной свободы привлекательна для молодежи. А что мы можем предложить своего взамен?» — рассуждает он.