Ашхабад, 21 октября, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству заняться поиском новых каналов сбыта излишков продовольственных товаров за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

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Заслушав отчет вице-премьер-министра Чары Гылыджова о предпринимаемых мерах по поддержке малого и среднего бизнеса, туркменский лидер отметил растущую роль предпринимательства в сфере импортозамещения и повышении экспортного потенциала страны.

Подводя итог, Бердымухамедов акцентировал внимание членов правительства на важности поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в агропромышленном комплексе, а также на необходимости насыщения внутреннего рынка высококачественной сельхозпродукцией.

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