Ярославль, 21 октября, 2019, 19:14 — ИА Регнум. Указом губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова 22 октября объявлено днём траура.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи памяти

«Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, а также всем пострадавшим, постановляю:

1. Объявить 22 октября 2019 года днём траура в Ярославской области. 2. В день траура по всей территории Ярославской области приспустить флаги Ярославской области. 3. Рекомендовать телерадиокомпаниям и учреждениям культуры Ярославской области в день траура отменить развлекательные программы и мероприятия».

В результате пожара, произошедшего 19 октября в многоквартирном жилом доме №13 по улице Ленинской города Ростова, погибли семь человек, пятеро из них — дети.

Коллектив редакции ИА REGNUM скорбит по погибшим.