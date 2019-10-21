Ярославль, 21 октября, 2019, 18:18 — ИА Регнум. Евгений Клейнбурд рекомендован конкурсной комиссией на пост заместителя мэра по вопросам ЖХК и благоустройства. Об этом сообщает ярославский информационный портал YarNews.

Евгений Клейнбурд

Напомним, что пост профильного заместителя мэра Ярославля оставался вакантным с февраля 2019 года, после того, как его оставил Михаил Кузнецов.

Поиском кандидата руководство города занималось очень долго и даже объявило открытый конкурс. Мэр Ярославля Владимир Волков не раз публично заявлял, что хотел бы видеть на этой должности именно ярославца, человека, знающего городское хозяйство. Однако по итогам конкурса победителем объявлен давний знакомый Владимира Волкова — Клейнбурд.

Евгений Клейнбурд в настоящий момент занимает пост директора АО «Яргортеплоэнерго». Являясь в недавнем прошлом подмосковным предпринимателем, он перебрался в ярославскую область вместе с Владимиром Волковым: сперва в Переславль, где возглавлял МУП «Спектр» и был советником главы городского округа, затем в областной центр.

Всего в конкурсе на пост заместителя мэра по ЖКХ принимало участие пять человек. Теперь решение о назначении Евгения Клейнбурда своим заместителем должен оформить распоряжением мэр Ярославля Владимир Волков.