Москва, 21 октября, 2019, 17:54 — ИА Регнум. Министерство финансов правительства РФ предлагает поднять минимальные розничные цены на ликёроводочные изделия, включая коньяк, бренди, ликёры и водку, сообщает 21 октября официальный сайт проект правовых актов.

Магазин. Алкаголь

Эту меру предлагается реализовать с 1 января 2020 года. На данный момент обнародован проект приказа министерства финансов по этому вопросу.

Минфин считает, что минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк надо поднять на 11,6%, на водку — на 7%, на бренди — на 2,6%.

Таким образом, МРЦ бутылки водки должна вырасти до 230 рублей, на поллитровую бутылку коньяка до 433 рублей, на бутылку бренди — до 315 рублей.

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