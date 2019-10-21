Санкт-Петербург, 21 октября, 2019, 17:46 — ИА Регнум. За истекший период 2019 года в Петербурге заболели коклюшем 898 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в Управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Санкт-Петербургу.

Больничная палата

Показатель заболеваемости коклюшем в Петербурге в текущем году составил 16,78 случаев на 100 тысяч населения, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также в управлении отметили, что максимальный показатель заболеваемости традиционно отмечается среди детей в возрасте до одного года.

«Данная возрастная группа является группой высокого риска заболеваемости и подтверждает важность своевременной вакцинации детей первого года жизни», — отметили в управлении Роспотребнадзора.

Напомним, рост заболевания коклюшем по всей стране фиксируется не первый год. Аналогичная ситуация отмечается и в Петербурге.

Коклюш — крайне заразное заболевание дыхательных путей, которое проявляется чрезвычайным сильным кашлем, после которого следует резкий спазматический вдох, сопровождаемый высоким звуком, похожим на крик петуха. Пациенты, не прошедшие лечение, могут быть заразными на протяжении трех недель или более после возникновения кашля.