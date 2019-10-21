Тамбов, 21 октября, 2019, 17:20 — ИА Регнум. В Тамбовской области на средства из Фонда президентских грантов будет открыта молодёжная школа цифровой экологии. Она предполагает обучение основам инженерной защиты окружающей среды, по итогам которой участники разработают свои проекты, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru С форума НКО в Тамбовской области

Проект реализует ассоциация «Объединенный университет имени В.И.Вернадского», который стал победителем в конкурсе Фонда президентских грантов. На открытие молодёжной школы цифровой экологии выделено около 500 тыс. рублей. В ассоциации отмечают, что «благодаря поддержке президента России» в регионе будут содействовать раскрытию инженерно-технического потенциала молодёжи, «направлении его на решение актуальной современной проблемы».

Школа цифровой экологии позволит вовлечь молодёжь в мир современных цифровых технологий и обратить внимание на вопросы экологии. Отмечается, что в рамках проекта волонтёры в сопровождении профессиональных педагогов-экологов проведут демонстрации передовых средств контроля и защиты окружающей среды с применением мобильных цифровых средств и экспресс-лабораторий.

Запланирован интенсивный курс мастер-классов, на котором участники узнают особенности применения цифровых технологий, робототехники и систем автоматизации в сфере защиты окружающей среды. Также запланированы практические занятия, по итогам которых при поддержке кураторов будут сформированы «идеи инженерных проектов и участники приступят к их проработке до стадии прототипов». Итоги проекта будут представлены на отчётном мероприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, Тамбовская область заняла 18 место в рейтинге регионов России по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства. Рейтинг был подготовлен Минэкономразвития совместно с Агентством стратегических инициатив. По сравнению с аналогичным рейтингом годичной давности Тамбовская область улучшила свои позиции на восемь пунктов.

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