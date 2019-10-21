* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, 21 октября, 2019, 18:54 — ИА Регнум. 20 октября официальный представитель губернатора афганской провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявил, что на территории вышеупомянутого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было уничтожено по меньшей мере 14 укрытий боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе с хранившимися там оружием и боеприпасами.

Афганистан

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Национальные силы безопасности и обороны нанесли авиационные удары по позициям боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Ачин провинции Нангархар.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также ликвидировано по меньшей мере десять боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.