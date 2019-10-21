Москва, 21 октября, 2019, 17:08 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил желание принять участие Европейской конференции спикеров, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Это решение во всех отношениях будет правильным, потому что кроме участия в работе конференции, параллельно будут проходить двусторонние встречи с руководителями парламентов, которые входят в ПАСЕ», — сказал Володин журналистам.

Поездка обещает быть достаточно напряжённой, добавил он.

«Сегодня уже ряд руководителей национальных парламентов европейских стран заявили о своём желании встретиться и обсудить вопросы текущей повестки. Также есть желание встретиться у руководства ПАСЕ, поэтому нам было бы правильно принять это приглашение, поехать и обсудить вопросы развития межпарламентских связей и темы, которые для нас являются актуальными». — заявил Володин.