Владимир, 21 октября, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области в первом чтении приняли проект изменений в действующий закон о «медицинской» ипотеке. Как сообщила пресс-служба заксобрания, число жителей региона, которые смогут рассчитывать на эту меру соцподдержки, должно возрасти.

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Субсидия на уплату первоначального взноса должна вырасти с 20% до 30%, или с 350 до 500 тысяч рублей. Субсидия полностью может покрыть расходы по банковским процентам, если они не превышают 10 тысяч рублей в месяц. Обязательную прописку при этом отменят, но увеличат срок «отработки» — с пяти до семи лет. Работу в течение этого времени можно менять, при условии, что получатель кредита продолжит работать в государственном медицинском учреждении.

«Медицинской» ипотекой во Владимирской области с 2015 года воспользовались более 300 специалистов. На сегодняшний день дефицит кадров в учреждениях здравоохранения составляет 1000 врачей и 400 медицинских работников среднего звена — поэтому депутаты считают, что введение новых льготных возможностей поможет снизить этот дефицит, хотя и не решит проблемы полностью.

При этом председатель комитета облдумы по социальной политике Сергей Бирюков заявил, что «нездоровую обстановку» в медицинских учреждениях создают необдуманные кадровые решения, которые принимаются без учёта персонала. «Увольнения руководителей, много лет отдавших медицине, уважаемых в профессиональной среде, просто так, без серьезных оснований вызывают удивление и растерянность у сотрудников. Люди чувствуют себя неуверенно, некоторые увольняются, не сработавшись с новой администрацией. Это очень щепетильная, чувствительная тема. Я надеюсь, что впредь при принятии подобных кадровых решений мнение трудовых коллективов будет учитываться», — заявил председатель заксобрания Владимир Киселeв.