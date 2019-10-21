Тегеран, 21 октября, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Председатель Высшего Совета Национальной обороны Ирана Али Шахмани заявил, что беспрепятственное проведение Арабеина в очередной раз доказало, что безопасности Ирана не угрожает ни одна страна. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

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По словам чиновника, ничто не угрожало иранским паломникам в Кербалу. Этот факт указывает на стабильность не только в ИРИ, но и в соседнем Ираке. «Миллионы паломников пересекли ирано-иранскую границу без каких-либо проблем. Мы обеспечили полную безопасность паломничества», — отметил Али Шахмани.

Генерал подчеркнул, что Вооруженные силы Ирана доказали всему миру свою мощь, поэтому ни одна страна не рискнет начать агрессию против Исламской республики Иран.

Он также заявил, что это является демонстрацией братства, солидарности и глубоких культурных связей между двумя народами.