Нарьян-Мар, 21 октября, 2019, 16:37 — ИА Регнум. В собрание депутатов Ненецкого АО поступил проект бюджета на 2020 год. Согласно прогнозу, в следующем году в казну поступит 16,7 млрд рублей. Потратить же планируют больше — в общей сложности 19 млрд рублей. Таким образом, дефицит окружного бюджета увеличится на 300 млн и составит 2,3 млрд рублей.

Urosario.edu.co Бюджет

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе депутатского корпуса, основными источниками доходов являются налог на имущество организаций — 5,9 млрд рублей, доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении СРП «Харьягинское месторождение» — 4,6 млрд рублей, из федерального бюджета планируется поступление межбюджетного трансферта на сумму более 900 млн рублей.

Расходы окружного бюджета сформированы в «программном» формате, с 1 января 2020 года в округе будут действовать 25 госпрограмм, а в рамках реализации нацпроектов учтено финансирование по 29 региональным проектам.

«Законопроект внесен своевременно, в ближайшее время приступим к тщательной его проработке. Хотелось бы особенно отметить, что бюджет сбалансирован по доходам и расходам, сохраняет свою социальную направленность и имеет значительную инвестиционную составляющую. Рассмотрение бюджета планируется завершить в декабре текущего года», — отметил председатель Собрания депутатов НАО Александр Лутовинов.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет на 2019 год был принят с показателями: доходы — 14, 2 млрд рублей, расходы — 16,2 млрд рублей, дефицит — чуть более 2 млрд рублей, или 14,5% от объёма доходов без учёта безвозмездных поступлений.