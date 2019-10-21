Красногорск, 21 октября, 2019, 16:51 — ИА Регнум. На стройках Московской области в ходе инспекций с 14 по 20 октября выявили 346 нарушения градостроительного законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в пресс-службе Главгосстройнадзора региона

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

За неделю инспекторы ведомства проверили 188 строек и выявили 346 несоответствий нормам законодательства. Застройщики также устранили 293 нарушения, обнаруженные ранее. По словам главы Главгосстройнадзора Артура Гарибяна, по предписаниям ведомства исправили 169 несоответствий строительным нормам и правилам и привели в порядок 39 стройплощадок.

«…Устранено 41 нарушение порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на два объекта, а также устранено 42 иных нарушения», — заявил Гарибян.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на интерактивную карту строек Подмосковья добавили строящиеся социальные объекты.