Тверь, 21 октября, 2019, 16:19 — ИА Регнум. День флага и герба Тверской области отмечается 21 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В этот день губернатор Игорь Руденя вручил жителям Тверской области федеральные и региональные награды, а также паспорта школьникам.

Пресс-служба правительства Тверской области Вручение госнаград жителям Тверской области

Орден «Родительская слава» вручен супругам Михаилу и ЮлииБеляевым из Твери — родителям 12 детей. Также почётным знаком Тверской области «Слава матери» награждены многодетные мамы Татьяна Вахненко и Юлия Огнева из Твери, Диана Еремеева и Галина Моисей из Старицкого района. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручены ветеранам войны в Афганистане Николаю Акулёнку из Твери и Евгению Толпегина из Селижарово. Почетной грамоты президента РФ удостоена ответственный секретарь Тверского регионального отделения Союза журналистов России Татьяна Соколова, Благодарности президента также вручены директору реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья Ольге Даниловой и главному редактору «Кашинской газеты» Алексею Комарову.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу-психиатру Нелидовского психоневрологического интерната Виктору Емельянову. Знака губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» удостоен зампредседателя-начальник штаба регионального отделения организации ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников» Владимир Ивков.