Рим, 21 октября, 2019, 16:19 — ИА Регнум. В день проведения массовой антиправительственной акции в Риме в субботу, 19 октября, партия «Лига» собрала более 10 тысяч подписей за отставку мэра Рима Вирджинии Раджи, заявил журналистам в понедельник, 21 октября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Livioandronico2013 Вирджиния Раджи

Рим еще никогда не управлялся так плохо, как при администрации Раджи, отметил Сальвини, пообещав «обходить квартал за кварталом» и собирать все новые подписи.

Вирджиния Раджи — член «Движения 5 звезд», бывших коллег «Лиги» по правящей коалиции («Лига» покинула правительство в августе 2019 года). Сальвини выступал с критикой действий римской администрации и в период своей работы в правительстве (основная претензия к Раджи — неспособность справиться с «мусорным» кризисом), после распада коалиции обвинения стали звучать еще интенсивнее.

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