Тебриз, Иран, 21 октября, 2019, 16:40 — ИА Регнум. Бразильский нападающий Джеффесон Рейс де Хесус подписал контракт с иранским клубом Machine Sazi после успешного прохождения медицинского обследования. Об этом сообщило иранское информационное агентство Tasnim.

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Раннее 23-летний футболист выступал за армянский клуб Алашкерт, однако решил покинуть его после завершения контракта. Согласно источнику, контракт бразильского форварда с Machine Sazi продлится до 15 октября 2021 года.

Machine Sazi — иранский футбольный клуб из Тебриза. В настоящее время занимает десятую строчку в Профессиональной лиге Ирана, также известной как Persian Gulf Pro League.