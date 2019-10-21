Таллин, 21 октября, 2019, 16:14 — ИА Регнум. В Эстонии повторилась прошлогодняя ситуация вокруг внезапных сборов резервистов, на которые не явилось более 260 бойцов. Всем им, если подтвердится, что они не прибыли на сборы по неуважительной причине, грозит штраф, пишет эстонское издание Postimees.

Эстонский солдат

Всего минобороны разослало свыше 2 тыс. повесток. Установлено, что 1,9 тыс. дошли до адресатов. На сборы явились 1464 резервиста, 160 были освобождены от участия в учениях, а 268 признаны уклонистами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время аналогичных сборов 2018 года, на учение не прибыло около сотни резервистов, их грозили оштрафовать на сумму в 1200 евро каждого, однако чем в итоге закончилась проверка уклонистов минобороны Эстонии не сообщило, сославшись на «конфиденциальность» данных и «соображения безопасности».

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