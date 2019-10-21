Ярославль, 21 октября, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Подозреваемый в поджоге дома в Ростове Великом Ярославской области заявил на суде, что не признает свою вину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат задержанного. В результате пожара в жилом доме 19 октября погибли 7 человек, 5 из которых — дети.

Подозреваемый в суде

21 октября в Ярославле проходит суд по избранию меры пресечения подозреваемому. Следствие настаивает на аресте. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сразу после задержания мужчина признался в поджоге дома. В СМИ появилась информация о том, что причиной стал личный конфликт с одним из жителей дома 13 на улице Ленинской.

Однако в ходе судебного заседания подозреваемый сказал, что не знаком с жителями сгоревшего дома. Вину в поджоге он также не признал.