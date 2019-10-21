Ирвайн, США, 21 октября, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Игра Diablo 4 будет упомянута в предстоящем артбуке (коллекция изображений и иллюстраций, собранная в виде альбома) Blizzard, который выйдет в продажу 3 ноября 2019 года. Об этом 21 октября сообщил журнал PC Gamer.

Diablo

Корреспонденты издания обнаружили рекламу этого артбука в немецком журнале Game Star, согласно ей в альбоме будут присутствовать арты из «Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3 и Diablo 4». По мнению издания, это может говорить о том, что с анонсом новой части игры популярной серии Blizzard выступит на предстоящем форуме BlizzCon.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Blizzard может выпустить мобильную игру Diablo Immortal уже 25 октября 2019 года. Об утечке сообщили пользователи китайской социально сети Douyin. Форум Blizzcon 2019 пройдёт 1 и 2 ноября 2019 года в Анахайме (штат Калифорния, США).