Варшава, 21 октября, 2019, 15:49 — ИА Регнум. Стоимость разрешений на выбросы двуокиси углерода для производства единицы энергии в начале 2019 года составлял около 34−37% от оптовой цены электроэнергии, следует из отчёта экспертов института Ягеллонского университета.

Клод Моне. Прогулка. Уголь Докеров. 1875

По словам президента института Марчина Рочковского, выбросы польской энергетики и теплоэнергетики составляют 130 миллионов тонн двуокиси углерода в год. «Если одно разрешение стоит 27 евро, это годовая нагрузка для польской экономики на уровне 13−15 млрд злотых», — говорит он.

«Брюссель хочет добить не только польскую горнодобывающую промышленность и угольную энергетику. Похожие проблемы есть у польских металлургических предприятий», — цитирует «Польское радио» бумажное издание dorzeczy.pl.

Как указывает издание, сейчас в Евросоюзе 25% энергетики приходится на газ, а главным его поставщиком является Россия.

Добыча польского угля из года в год снижается. В 1990 году она составила 151,3 млн тонн, а в 2018 — 63,4 млн тонн. При этом растёт импорт угля из России. По данным Евростата, Польша купила в прошлом году 20 млн российского угля, Нидерланды — 16 млн тонн, Германия — 11,7 млн тонн.

«Неизвестно, насколько сильно российское лобби среди еврократов. Однако, данные однозначно указывают на то, что Россия является очевидным бенефициарием евросоюзной политики борьбы с выбросами двуокиси углерода … Не должны ли польские власти, которые дали согласие на евросоюзный энергетическо-климатический пакет и его реализуют, услышать в свой адрес обвинение в государственной измене?» — пишет Do Rzeczy.