Санкт-Петербург, 21 октября, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов предложил распространить будущий инвестиционный налоговый вычет на трамвайное сообщение, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай в Петербурге

Законопроект о вычете, который позволит компенсировать промышленникам и РЖД до 100% расходов на модернизацию или приобретение основных средств, поддержали в Смольном 21 октября.

Эдуард Батанов заявил, что раз РЖД предоставляется такой вычет из-за их проекта новой железнодорожной системы Петербурга, то почему бы не распространить идею и на другие виды транспорта, например, трамвай.

«Теоретически это сделать можно, но мы же понимаем, что трамвайная сеть на 99% находится в государственной собственности, и мы ее субсидируем», — ответил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

«Потенциально очень много частных. У нас как минимум два уже есть», — сказал Батанов, имея в виду сеть «Чижик» в Красногвардейском районе, а также, видимо, подписанное концессионное соглашение на создание линии из Купчино в Славянку через Шушары.

«И на подходе еще может быть несколько штук. Поэтому, может быть это как стимулирующий вариант», — отметил вице-губернатор.

Москаленко отметил, что «вопрос требует проработки». Губернатор Александр Беглов согласился с этим заключением.

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