Пермь, 21 октября, 2019, 15:32 — ИА Регнум. В Свердловском районе Перми в доме № 41 по ул. Чернышевского до сих пор не начался отопительный сезон, тогда как официально отопление в жилой фонд стартовало 9 сентября. Семь семей стали заложниками непростых взаимоотношений Минобороны РФ и ООО «СМУ № 3 Сатурн-Р», сообщает permnews.ru.

Минобороны России

Ранее дом принадлежал военному ведомству, затем собственником стала частная компания, а сейчас объект принадлежит ООО «СМУ № 3 Сатурн-Р». Юрист Станислав Шестаков не исключает того, что тепло не подается в дом специально, с целью выживания людей из дома. При морозах трубы водопровода и отопления могут не выдержать низкого температурного режима и лопнуть, тогда люди будут вынуждены покинуть свои квартиры, отмечает РБК.

По данным СМИ, в двухэтажном доме проживают семь семей, в том числе дети и инвалиды. Температура в квартирах составляет примерно 10 градусов выше ноля.