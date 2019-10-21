Новосибирск, 21 октября, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Следующие три года для Новосибирской области пройдут под лозунгом пополнения доходной части бюджета. Об этом заявил губернатор Андрей Травников на заседании сегодня, 21 октября.

Правительство Новосибирской области Заседание правительства Новосибирской области

Власти Новосибирской области предложили сделать приоритетами областного бюджета-2020 увеличение средств на зарплаты основным социально важным категориям работников бюджетной сферы и на социальные расходы. Подводя итоги первого этапа работы над бюджетом, Андрей Травников отметил необходимость сохранения положительной динамики роста собственных доходов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников «Динамика по собственным доходам от 8 до 10,5% ежегодно — достойный результат. Но с другой стороны, существуют заявленная дополнительная потребность. Соответственно, весь следующий год, да и вся трехлетка 2020−2022 годы, — у нас должны пройти под лозунгом ещё большего пополнения доходной базы нашего бюджета. Да, увеличение планки сверх десяти процентов прироста ежегодно — это достаточно амбициозная цель. Но цель интересная, а, самое главное, необходимая. Поэтому, принимая проект бюджета в том виде как он есть сегодня, я предлагаю определенный ориентир уже завышать».

Проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» представил зампредседателя регионального правительства — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.

Голубенко подчеркнул, что в идеологический каркас бюджетных векторов включены стратегические поручения президента РФ, данные в Указе от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Прогнозируется, что доходы бюджета Новосибирской области в 2020 году составят свыше 172,8 млрд рублей, увеличение собственных доходов областного бюджета ожидается в общей сумме 10 млрд 505 млн рублей под воздействием нескольких групп факторов. В том числе — изменение показателей прогноза социально-экономического развития области (увеличение показателей фонда заработной платы работников, инвестиций в основной капитал, промышленного производства и торговли). Следующим фактором стали изменения налогового и бюджетного законодательства как федерального, так и регионального, которые вступают в действие с 1 января 2020 года, а также положения проекта закона о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.

Оценка ресурсов для обеспечения расходных обязательств сложилась в сумме 177,5 млрд рублей с учётом ожидаемых переходящих остатков 2019 года. Структура приоритетных расходов включает расходы на заработную плату, её поступательное повышение, социальные расходы с учётом их индексации, в том числе на новые меры социальной поддержки, расходы дорожного фонда, расходы на строительство крупных инфраструктурных объектов и другие.

На реализацию региональных проектов, направленных на достижение национальных целей и задач, на 2020 год запланировано более 29 млрд рублей. Большая часть из них направлена на развитие человеческого капитала (в сферы здравоохранения, образования, демографии, культуры). Для достижения цели создания комфортной среды для жизни предусмотрено порядка 5,5 млрд рублей.

Дефицит, сформированный на 2020 год, составляет порядка 4,6 млрд рублей, бюджет 2020 года сформирован с заёмным дефицитом — 2,7 млрд рублей.

Законопроект направлен на заключение в Министерство финансов РФ, а затем будет внесён на рассмотрение в Законодательное собрание Новосибирской области.

По итогам обсуждения проекта регионального бюджета губернатор поддержал просьбу мэра Новосибирска Анатолия Локтя о снятии трехлетнего ограничения на действиеединых нормативов отчислений от федеральных налогов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджеты муниципальных образований. Соответствующий региональный закон был принят ранее, по поручению Андрея Травникова.

Сегодня часть норматива доходов от упрощённой системы налогообложения передается в бюджеты муниципальных районов (30%) и городских округов и Новосибирска (10%).

«Думаю, что это будет абсолютного правильно. С одной стороны, мы фиксируем, что стратегия на укрепление муниципальных бюджетов, которую мы продекларировали в прошлом году, — это не временное явление, не политическая конъюнктура, а долгосрочная стратегия. И вслед за этим решением мы будем готовить дополнительные, — подчеркнул Андрей Травников.

Он предложил совместно с депутатами Законодательного собрания в срочном порядке подготовить инициативу по снятию этого временного ограничения для того, «чтобы дать важный политический сигнал и позволить муниципалитетам, в первую очередь, Новосибирску, нормально формировать бюджет на 2020−2022 годы».

На заседании также был принят прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Ключевой задачей всех органов власти остается активное привлечение средств федерального бюджета, в том числе в рамках нацпроектов для создания благоприятных условий и роста экономики региона. Члены правительства также одобрили этот документ.