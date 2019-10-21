Санкт-Петербург, 21 октября, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Суд в Петербурге повторно привлек ГБУ «Мостотрест» — профильное предприятие города, отвечающее за содержание мостов и набережных Петербурга, — к административной ответственности за несогласованную установку дополнительного металлического ограждения на канале Грибоедова. Об этом сообщила 21 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Напомним, весной 2019 года жителей города на Неве удивило и возмутило дополнительное металлическое ограждение, установленное на канале Грибоедова от дома № 131 до Могилевского моста. Позже стало известно, что оно было установлено без получения разрешения от Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Кроме того, ГБУ «Мостотрест» не имел задания на проведение подобных работ и проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности СПб БУ «Мостотрест» за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 7.14 КоАП РФ (организация или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, — прим. ИА REGNUM)», — говорится в сообщении судебной пресс-службы

Несмотря на то, что представитель «Мостотреста» в суде не оспаривал обстоятельства случившегося, хотя предположил, что учреждение не должно нести административную ответственность по настоящему делу, поскольку учреждение уже привлечено к административной ответственности постановлением ГАТИ, суд назначил предприятию наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.