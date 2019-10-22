Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 22 октября, 2019, 03:00 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг. 22 октября: войска Карельского фронта перешли границу с Норвегией.

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22 октября 1942 года отбит немецкий десант на острове Сухо на Ладожском озере.

22 октября 1944 года войска Карельского фронта перешли границу с Норвегией и освободили норвежский населённый пункт Тарнет.

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