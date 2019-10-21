Уфа, 21 октября, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Ремонт автомобильной дороги «Бирский тракт» длиной 12,2 км завершен в Уфе. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

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По сообщению пресс-службы ведомства, в ходе ремонтных работ было выполнено фрезерование и устройство покрытия дороги на площади 93 800 кв метров, устройство основания из щебня на площади 106 000 кв. м. Кроме этого, были установлены бордюры и оборудованы обочины. Разметка дороги была выполнена термопластиком.

Отмечается, что ремонт «Бирского тракта» является одним из самых масштабных проектов текущего года. Ремонт на этом участке проводился методом холодного «ресайклинга».

По словам чиновников, преимущество данного метода состоит в увеличении несущей способности покрытия для проезда крупногабаритного транспорта, а также в значительном увеличении межремонтных сроков.

Напомним, ремонт данной дороги осуществлялся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».