Москва, 21 октября, 2019, 14:37 — ИА Регнум. В Москве за 2019 год построили 37 км тоннелей метрополитена. Об этом сообщило агентство РИАМО со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

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37 км тоннелей в год — это рекорд за всю историю строительства московского метрополитена.

Как отметил Марат Хуснуллин, Москва научилась работать с тоннелепроходческими щитами, что позволило впервые за восемь лет опередить график строительства. Сейчас задействованы два таких щита, а также 50 тысяч рабочих.

Напомним, что согласно Адресной инвестиционной программе Москвы, в 2020—2022 годах в столице должны ввести в эксплуатацию 67,7 км линий метро, 27 станций и два электродепо. За три года бюджетные ассигнования на развитие метро могут превысить 860 миллиардов рублей.