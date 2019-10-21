Оренбург, 21 октября, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Оренбургская область в августе 2019 года заняла четвертое место среди российских регионов, где зафиксировано значительное число преступлений по статье 291 УК РФ «Дача взятки». Такая информация опубликована на портале правовой статистики.

Crimestat.ru Рейтинг регионов по количеству зарегистрированных преступлений по фактам дачи взятки

На первом месте Москва — 152 преступления за месяц, на втором — Московская область (136 фактов), на третьем — Волгоградская область (81).

В Оренбуржье зарегистрировано 70 случаев дачи взятки. Стоит отметить, в 2018 году по этому показателю регион занимал 14 место (46 фактов дачи взятки).