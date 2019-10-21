Сеул, 21 октября, 2019, 14:32 — ИА Регнум. В первой половине 2019 года южнокорейская компания Samsung Electronics сохранила лидирующую позицию на рынке IC (DDI)-драйверов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей исследовательской компании IHS Markit.

DennisM2 Samsung

Согласно опубликованным данным, во втором квартале года объем продаж IC (DDI)-драйверов на мировом рынке составил $1,87 млрд, что на 11,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что объем продаж южнокорейской компании увеличился на 21,2%, до $560 млн, а доля рынка составила 29,9%. За ней следуют тайваньские компании Novatech ($379 млн, доля рынка 20,2%), Himax Technologies ($141 млн, 7,5%), южнокорейская компания Silicon Works ($140 млн, 7,5%) и тайваньская компания Sitronix ($107 млн, 5,7%).

Отметим, что компания Samsung Electronics сохраняет лидирующую позицию на рынке IC (DDI)-драйверов на протяжении 17 лет с 2002 года.