Калуга, 21 октября, 2019, 14:31 — ИА Регнум. В Калуге задержан начальник управления ЖКХ городской управы Виктор Устинов, сообщил 21 октября портал «Калуга 24» со ссылкой на анонимный источник.

Kp40.ru Начальник управления ЖКХ городской управы Виктор Устинов

По неофициальным данным, чиновник якобы был задержан правоохранителями на рабочем месте ещё 18 октября, но вскоре был отпущен под подписку о невыезде. Сам Виктор Устинов комментировать это сообщение не стал. По информации «Калуги 24», одно из структурных подразделений УМВД — управление экономической безопасности и противодействия коррупции областной полиции — заинтересовалось муниципальным унитарным предприятием «Калугатеплосеть», которое Виктор Устинов возглавлял до перехода на работу в калужское городское управление ЖКХ. Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский заявил интернет-изданию kp40.ru, что у него нет никакой официальной информации по этому поводу.

В правоохранительных органах области ситуацию не комментируют. Как заявили 21 октября корреспонденту ИА REGNUM в следственном управлении СК России по Калужской области, в ведомстве нет такого дела. В калужском областном управлении МВД России информацию о задержании начальника управления ЖКХ городской управы Калуги Виктора Устинова официально не подтвердили, но и не опровергли.